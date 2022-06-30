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Бывший советник Федуна Камоцци: «В России для меня существует только «Спартак»

Бывший советник Федуна Камоцци не будет работать с российскими клубами
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, где может продолжить работу после ухода из московского клуба. Ранее «СЭ» сообщал, что итальянский специалист покинет «Спартак».

«Соглашусь ли я работать в другом российском клубе, если поступит предложение? Я профессионал, но в России для меня существует только «Спартак». Я люблю свою работу, ваш чемпионат мне интересен, но в РПЛ мое сердце принадлежит только «Спартаку», — цитирует Sport24 Камоцци.

Камоцци работал советником Федуна с декабря 2020 года.

В сезоне-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России, где в финале обыграл «Динамо» (2:1).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-29-kamotstsi-soglashusli-rabotat-v-drugom-klube-rpl-moye-serdtse-prinadlezhit-spartaku
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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