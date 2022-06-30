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Белоус высмеял запрет на матерную ругань в «Спартаке»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус прокомментировал запрет на матерную ругань в «Спартаке», который ввел новый тренер московского клуба Гильермо Абаскаль.

«Запретил ругаться матом? Ну, молодец. Вот только будет ли кто-то это соблюдать... Думаю, Абаскалю нужно начинать совсем не с этого. И потом что, он уже успел выучить все русские матерные выражения? Будет ходить, контролировать, уши греть? Испанец может знать два наиболее употребимых английских слова, однако русский язык значительно богаче. Отследить все то, что срывается с губ, тем более во время игрового столкновения или при травме, просто невозможно», — приводит слова Белоуса Betonmobile.ru.

По его мнению, запреты — далеко не лучший способ управления командой.

«То, что нужно вести себя культурно, и так понятно. Вопрос, как этого добиться. Лично я считаю, чем меньше запретов — тем лучше. Лишние ограничения только показывают слабость тренера», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 33-летний испанец настоятельно попросил своих игроков не ругаться матом на тренировках.

Источник: https://betonmobile.ru/yuriy-belous-vyismeyal-zapret-na-maternuyu-rugan-v-spartake
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