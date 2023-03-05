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Роднина: «Если из футбола убрать государственные средства, то зарплаты игроков снизятся»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о финансировании российского футбола.

«Футбол — очень хорошо финансируемый вид спорта в России. Там есть как государственные деньги, так и частные. Наверное, такого объема финансирования нет больше ни в одном другом виде спорта, поэтому заплаты футболистов несоизмеримо выше, чем у фигуристов, лыжников и других спортсменов. Плохо только, что почти все клубы не могут сами себя обеспечивать. Если из футбола убрать государственные средства, то зарплаты игроков снизятся», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-esli-iz-futbola-ubrat-gosudarstvenny-e-sredstva-to-zarplaty-igrokov-snizyatsya/
Футбол
Ирина Роднина
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
8
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 2 : 2
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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