Роднина: «Если из футбола убрать государственные средства, то зарплаты игроков снизятся»

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о финансировании российского футбола.

«Футбол — очень хорошо финансируемый вид спорта в России. Там есть как государственные деньги, так и частные. Наверное, такого объема финансирования нет больше ни в одном другом виде спорта, поэтому заплаты футболистов несоизмеримо выше, чем у фигуристов, лыжников и других спортсменов. Плохо только, что почти все клубы не могут сами себя обеспечивать. Если из футбола убрать государственные средства, то зарплаты игроков снизятся», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.