Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата России

Игорь Лебеденко сравнял счет в матче против «Краснодара» и стал самым возрастным бомбардиром в истории чемпионатов России.

Нападающий «Торпедо» отличился в возрасте 39 лет и 282 дней и отобрал рекорд у Сергея Наталушко, который последний свой гол в высшей лиге забил в 39 лет и 246 дней.

Помимо Лебеденко и Наталушко после 39-летия точными ударами отмечались Юрий Гаврилов и Сергей Андреев.

Самые возрастные авторы голов в чемпионатах России