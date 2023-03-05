Лебеденко — рекордсмен чемпионата России!
Игорь Лебеденко сравнял счет в матче против «Краснодара» и стал самым возрастным бомбардиром в истории чемпионатов России.
Нападающий «Торпедо» отличился в возрасте 39 лет и 282 дней и отобрал рекорд у Сергея Наталушко, который последний свой гол в высшей лиге забил в 39 лет и 246 дней.
Помимо Лебеденко и Наталушко после 39-летия точными ударами отмечались Юрий Гаврилов и Сергей Андреев.
Самые возрастные авторы голов в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Команда
|
Матч
|
Возраст
|
05.03.2023
|
Игорь Лебеденко
|
27.05.1983
|
Торпедо
|
Краснодар (г) — 2:2
|
39 лет 282 дня
|
17.05.2000
|
Сергей Наталушко
|
13.09.1960
|
Сатурн
|
Локомотив (д) — 1:1
|
39 лет 246 дней
|
03.10.1992
|
Юрий Гаврилов
|
03.05.1953
|
Асмарал
|
Локомотив (г) — 4:1
|
39 лет 153 дня
|
30.09.1995
|
Сергей Андреев
|
16.05.1956
|
Ростсельмаш
|
ЦСКА (д) — 1:3
|
39 лет 137 дней
|
11.03.2018
|
Сергей Игнашевич
|
14.07.1979
|
ЦСКА
|
Ахмат (г) — 3:0
|
38 лет 240 дней
|
23.07.1994
|
Николай Колесов
|
16.02.1956
|
КАМАЗ
|
Спартак (д) — 1:3
|
38 лет 158 дней
|
11.09.2011
|
Роберто Карлос
|
10.04.1973
|
Анжи
|
Волга (д) — 2:1
|
38 лет 154 дня
|
22.11.2008
|
Андрей Тихонов
|
16.10.1970
|
Кр.Советов
|
Терек (д) — 4:3
|
38 лет 37 дней
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2