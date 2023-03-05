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Лебеденко — рекордсмен чемпионата России!

Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата России
Кирилл Бурдаков
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Игорь Лебеденко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игорь Лебеденко сравнял счет в матче против «Краснодара» и стал самым возрастным бомбардиром в истории чемпионатов России.

Нападающий «Торпедо» отличился в возрасте 39 лет и 282 дней и отобрал рекорд у Сергея Наталушко, который последний свой гол в высшей лиге забил в 39 лет и 246 дней.

Помимо Лебеденко и Наталушко после 39-летия точными ударами отмечались Юрий Гаврилов и Сергей Андреев.

Самые возрастные авторы голов в чемпионатах России

Дата

Игрок

Дата рождения

Команда

Матч

Возраст

05.03.2023

Игорь Лебеденко

27.05.1983

Торпедо

Краснодар (г) — 2:2

39 лет 282 дня

17.05.2000

Сергей Наталушко

13.09.1960

Сатурн

Локомотив (д) — 1:1

39 лет 246 дней

03.10.1992

Юрий Гаврилов

03.05.1953

Асмарал

Локомотив (г) — 4:1

39 лет 153 дня

30.09.1995

Сергей Андреев

16.05.1956

Ростсельмаш

ЦСКА (д) — 1:3

39 лет 137 дней

11.03.2018

Сергей Игнашевич

14.07.1979

ЦСКА

Ахмат (г) — 3:0

38 лет 240 дней

23.07.1994

Николай Колесов

16.02.1956

КАМАЗ

Спартак (д) — 1:3

38 лет 158 дней

11.09.2011

Роберто Карлос

10.04.1973

Анжи

Волга (д) — 2:1

38 лет 154 дня

22.11.2008

Андрей Тихонов

16.10.1970

Кр.Советов

Терек (д) — 4:3

38 лет 37 дней

Игорь Лебеденко
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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