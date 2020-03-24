Иракский полузащитник «Крыльев» Хади: «Мне очень нравится в России. Надеюсь, что и дальше все будет так»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади рассказал о первом месяце в составе самарского клуба.

21-летний иракец присоединился к клубу в феврале 2020 года.

— Отличное впечатление, у вас в России все хорошо, все отлично, — сказал Хади в интервью клубному Youtube-каналу. — Мне очень нравится здесь. Я надеюсь, что и дальше все будет так.

Я нахожусь далеко от моей семьи, моих друзей, но чувствую поддержку команды. Они все мне как братья. С адаптацией в России и в самой команде проблем у меня нет. Мои ближайшие друзья — Сергей Иванов и Егор Голенков. Мы отлично проводим время вместе, чаще всего играем в приставку.

Мне очень грустно, что мы проиграли «Тамбову». Но надеюсь, что буду играть больше и лучше, а «Крылья» будут добиваться лучших результатов. Первый раз я вышел на поле в другой стране. Давно мечтал, чтобы поиграть заграницей.