18:39 | Футбол — РПЛ

Илья Варламов: "Не смотрел эфир Z+, заранее записал ролик и отправил его"

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Известный блогер Илья Варламов - о своем участии в программе на интерактивном канале Z+. Программа вышла в эфире перед матчем 20-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (1:1). Ее участники употребляли нецензурные выражения.

Известный блогер Илья Варламов - о своем в программе на интерактивном канале Z+. Программа вышла в эфире перед матчем 20-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (1:1). Ее участники употребляли нецензурные выражения.

- Я не смотрел эфир, – цитирует  Варламова телеканал "360". – Я заранее записал ролик и отправил его. Меня там вызвонили на две минуты буквально. Я в поезде был. Я ничего не видел, не следил и не знаю, что было. Видел, что пишут в соцсетях, но делать вывод из того, что там пишут, не очень правильно. Подожду, когда выложат эфир, и посмотрю.

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Спартак - Зенит

 

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Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/sport/efir-ne-smotrel-no-reaktsiju-videl-bloger-varlamov-prokommentiroval-skandalnoe-shou-pered-matchem-spartak-zenit/

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