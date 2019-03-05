Илья Самошников: "Договаривался с "Оренбургом" о контракте сроком на один год"

Бывший защитник "Шинника" Илья Самошников заявил, что договаривался с "Оренбургом" о контракте, рассчитанном на один год. Ранее агент 21-летнего футболиста Евгений Моисеев сообщил, что игрок не смог подписать соглашение из-за изменений условий со стороны бело-синих.

- В начале года мне поступило предложение из "Оренбурга", - приводит слова Самошникова РИА Новости. - Условия договора обсуждались лично с Игорем Дегтяревым (генеральный директор "Оренбурга" - Прим. "СЭ"), мы договаривались на годовой контракт и при условии, что если моя работа будет устраивать тренерский штаб, в дальнейшем мы сможем обсуждать продление контракта. Меня это полностью устроило. Когда подписывался трансферный контракт, из "Оренбурга" мне прислали проект трудового договора, условия были те, о которых мы договорились, то есть контракт на год, поэтому я его подписал и направил в клуб.

Я прилетел в Турцию на сборы, получил форму, расписание тренировок и распорядок дня. С командой приступил к рабочему процессу. Провел три матча, а после игры со "Спартаком" из Юрмалы ко мне подошел некий человек, представившийся Марко Трабукки. Я, честно говоря, сначала не понял в чем дело, потому что он в довольно жесткой форме стал объяснять мне, что все условия контракта, который я уже подписал, недействительны, и что представлять клуб на тех условиях мне не удастся. Сказал, что мне надо заключить агентский договор с ним, и только после этого я смогу выступать за "Оренбург", а в будущем буду получать еще лучшие предложения работы.

В текущем сезоне Самошников провел 14 матчей за "Шинник" в Олимп-ФНЛ.

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