Илья Помазун: «Без такой обороны, полузащиты и нападения у «Урала» бы не было ничего и меня не признали бы лучшим»
Вратарь «Урала» Илья Помазун в интервью пресс-службе клуба поделился впечатлениями от матча 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара» (1:0). Голкипер сыграл на ноль и был признан лучшим игроком встречи.
— Какие эмоции после победы?
— Самое главное, что забили на один гол больше, чем соперник. Сегодня все бились до конца, боролись, пластались. Мы были как единое целое и благодаря этому победили.
— Вас второй матч подряд признали лучшим игроком встречи. Это придает дополнительный импульс?
— Приятно, конечно, но я понимаю, что без такой обороны, полузащиты и нападения у нас бы не было ничего и меня бы не признали лучшим. Все игроки помогали мне как могли, и я помогал также команде. Футбол — командный вид спорта, так и должно быть.
— Если бы перед матчами с «Локомотивом» и «Краснодаром» вам сказали, что «Урал» в них наберет четыре очка, вы бы поверили?
— Я всегда верил, что мы можем выиграть. Должны быть такие эмоции и такая команда, как есть сейчас. Думаю, у нас получится набрать еще много очков. Хотелось бы в это верить!
Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ilya-pomazun-my-byli-kak-edinoe-czeloe-i-blagodarya-etomu-pobedili21