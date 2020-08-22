Илья Помазун: «Без такой обороны, полузащиты и нападения у «Урала» бы не было ничего и меня не признали бы лучшим»

Вратарь «Урала» Илья Помазун в интервью пресс-службе клуба поделился впечатлениями от матча 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара» (1:0). Голкипер сыграл на ноль и был признан лучшим игроком встречи.

— Какие эмоции после победы?

— Самое главное, что забили на один гол больше, чем соперник. Сегодня все бились до конца, боролись, пластались. Мы были как единое целое и благодаря этому победили.

— Вас второй матч подряд признали лучшим игроком встречи. Это придает дополнительный импульс?

— Приятно, конечно, но я понимаю, что без такой обороны, полузащиты и нападения у нас бы не было ничего и меня бы не признали лучшим. Все игроки помогали мне как могли, и я помогал также команде. Футбол — командный вид спорта, так и должно быть.

— Если бы перед матчами с «Локомотивом» и «Краснодаром» вам сказали, что «Урал» в них наберет четыре очка, вы бы поверили?

— Я всегда верил, что мы можем выиграть. Должны быть такие эмоции и такая команда, как есть сейчас. Думаю, у нас получится набрать еще много очков. Хотелось бы в это верить!