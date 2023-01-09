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Кухарчук: «Гогниев считал, что мы не выкладывались? Первый раз такое слышу!»

Кухарчук после ухода из «Химок» не стал раскрывать подробности разговора с Гогниевым
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Илья Кухарчук (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Илья Кухарчук, покинувший «Химки», не стал раскрывать подробности разговора со Спартаком Гогниевым.

— Почему команда так повалилась после ухода Сергея Юрана?

— У меня нет ответа... Даже предположить не могу. Без понятия, к сожалению, — сказал футболист в интервью «СЭ».

— Ходили слухи, что Гогниев считал, что ветераны не выкладываются в каких-то матчах и поэтому посадил вас на лавку.

— Первый раз такое слышу! Не видел и не читал такого.

— Гогниев объяснил вам, почему он делает ставку на других исполнителей?

— Мы с ним поговорили. Но пусть эта беседа останется между нами.

Илья Кухарчук. «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». Кухарчук объяснил свой уход из клуба

— Поняли друг друга?

— Мы друг друга услышали.

— В одном из интервью вы говорили, что команда еще привыкает к требованиям Гогниева. В итоге поняли, чего хочет от команды тренер?

— Понимание есть. Мы же все профессионалы.

— Бытует такая точка зрения, что при Гогниева «Химки» играли в слишком смелый футбол, агрессивный. Надо было действовать осторожнее и прагматичнее, исходя из состава.

— Уф. Ну и вопрос (смеется). Это надо обсуждать в прямом эфире на телевидении. Это для экспертов. Мне сказали — я делаю, выполняю установку штаба. Я не думаю, что лучше сделать так или так. Нет! Вот когда стану тренером, тогда и буду принимать решения. А рассказывать наставнику, как играть — точно не про меня (смеется).

В текущем сезоне 32-летний Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

«Химки» идут на 15-м месте (12 очков) в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

Илья Кухарчук
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
0
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Источник: трансфер защитника «Црвены Звезды» в «Краснодар» сорвался
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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