Источник: трансфер защитника «Црвены Звезды» в «Краснодар» сорвался
Трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Краснодар» сорвался, утверждает Sport24.
Между клубами велись переговоры о переходе сербского защитника, однако стороны не сумели договориться по сумме трансфера. В «Краснодаре» посчитали сумму в 10 миллионов евро завышено, а в сербском клубе отказываются продавать защитника за 4 миллиона.
В нынешнем сезоне 21-летний Страхиня Эракович провел за «Црвену Звезду» 27 матчей и отдал 2 результативные передачи.
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|
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|3
|4
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
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|
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Спартак
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|
|
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Зенит
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|
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Александр Соболев
Спартак
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|
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|
|
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|3
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