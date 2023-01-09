Источник: трансфер защитника «Црвены Звезды» в «Краснодар» сорвался

Трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Краснодар» сорвался, утверждает Sport24.

Между клубами велись переговоры о переходе сербского защитника, однако стороны не сумели договориться по сумме трансфера. В «Краснодаре» посчитали сумму в 10 миллионов евро завышено, а в сербском клубе отказываются продавать защитника за 4 миллиона.

В нынешнем сезоне 21-летний Страхиня Эракович провел за «Црвену Звезду» 27 матчей и отдал 2 результативные передачи.