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Илья Геркус: «В «Аталанте» Миранчук выпадет из зоны комфорта»

14:40
Алексей Миранчук. Фото -
Алексей Миранчук. Фото -
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявил, что Алексею Миранчуку будет непросто адаптироваться в чемпионате Италии. Экс-хавбек железнодорожников этим летом перешел в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.

— Сможет ли Алексей заиграть в «Аталанте» — большой вопрос, — сказал Геркус. — Я знаю, что в него там верят. Его ждали и хотели. У него будут огромные шансы там заиграть. Но он первый раз выпадает из зоны комфорта. В «Локомотиве» Алексей знал абсолютно все — он там вырос, у него мама и брат. Он знает каждый камушек, каждую травинку, каждую трещинку на стене в раздевалке, каждый гвоздик. Ему 25 лет. Он — взрослый, состоявшийся игрок. Из такой обстановки футболист выдирается и отправляется в страну, где не знает языка. Там другой темп, другие ребята, другие отношения в коллективе. Нашим игрокам сложно адаптироваться заграницей — это не тайна. Есть барьер. И этот барьер очень непросто преодолеть. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Ильи Геркуса читайте здесь

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