Илья Геркус: «Работой Кикнадзе довольны? Да уж, работа видна всем»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал высказывание председателя совета директоров железнодорожников Анатолия Мещерякова, который заявил, что доволен работой нынешнего гендиректора клуба Василия Кикнадзе.

— Довольны значит. Да уж, работа видна всем! — написал у себя в Twitter Геркус.

— «Благополучные времена закончились» — процитировал Мещерякова один из пользователей соцсети.

— Видимо, в этом и заключалась работа. Закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались, — ответил Геркус.

Видимо в этом и заключалась работа. Закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались — Илья Геркус (@ilgerkus) May 17, 2020

14 мая руководство «Локомотива» объявило о том, что не будет продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным, чье соглашение действует до 31 мая. 1 июня его место займет 40-летний сербский специалист Марко Николич.