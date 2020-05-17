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Илья Геркус: «Работой Кикнадзе довольны? Да уж, работа видна всем»

14:25
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал высказывание председателя совета директоров железнодорожников Анатолия Мещерякова, который заявил, что доволен работой нынешнего гендиректора клуба Василия Кикнадзе.

— Довольны значит. Да уж, работа видна всем! — написал у себя в Twitter Геркус.

— «Благополучные времена закончились» — процитировал Мещерякова один из пользователей соцсети.

— Видимо, в этом и заключалась работа. Закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались, — ответил Геркус.

14 мая руководство «Локомотива» объявило о том, что не будет продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным, чье соглашение действует до 31 мая. 1 июня его место займет 40-летний сербский специалист Марко Николич.

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