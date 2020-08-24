Илья Геркус: «Неловко такое произносить, но мне очень нравится «Спартак» Тедеско»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на победу «Спартака» над «Локомотивом» (2:1) в матче 4-го тура РПЛ.

«Неловко такое произносить, но мне очень нравится «Спартак» Тедеско. Наивный немного, но лихой и безбашенный футбол. Доменико, респект!» — написал в Twitter Геркус.

«Спартак» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 7 баллов и четвертая строчка.