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Илья Геркус: «Неловко такое произносить, но мне очень нравится «Спартак» Тедеско»

11:09
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на победу «Спартака» над «Локомотивом» (2:1) в матче 4-го тура РПЛ.

«Неловко такое произносить, но мне очень нравится «Спартак» Тедеско. Наивный немного, но лихой и безбашенный футбол. Доменико, респект!» — написал в Twitter Геркус.

«Спартак» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 7 баллов и четвертая строчка.

Спартак — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




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