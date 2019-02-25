Илья Геркус: "Было бы интересно поработать в заокеанских лигах, но я сосредоточен на российской действительности"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что ему было бы интересно поработать в Северной Америке.

"Если рассуждать исключительно гипотетически, то мне бы было неимоверно интересно поработать в заокеанских лигах. Если вы заметили, время от времени я пишу про топовые проекты в НХЛ, НБА и НФЛ. Меня действительно впечатляет размах профессионального спортивного рынка за океаном. Но на данный момент я сосредоточен на российской действительности - нам всем вместе здесь еще есть куда стремиться", - написал Геркус в Инстаграме.