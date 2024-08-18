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Сегодня, 23:32

Илич — о поражении от «Краснодара»: «Пари НН» провел хорошую игру, за исключением последних 10-15 минут»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

— Считаю, что мы провели хорошую игру, за исключением последних 10-15 минут, — приводит слова Илича официальный сайт клуба. — Да, нам сегодня противостояла хорошая команда, одна из лучших в России, однако нужно играть дисциплинированно на протяжении всего матча. А мы, пропустив первый гол после подачи углового, потеряли концентрацию и в итоге проиграли. Конечно, соперник усилил игру заменами, но мы должны сохранять командный дух и все 90 минут обязаны играть как команда.

— Что вы можете сказать об Александре Эктове, который перешел в «Пари НН» из «Краснодара»?

— Александр — квалифицированный футболист и хороший человек. Он приехал к нам две недели назад и уже провел за нашу команду хорошие матчи. Думаю, он должен помочь нам в этом сезоне.

После этого матча «Краснодар» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Пари НН» с 6 очками — на восьмой строчке.

В следующем матче «Краснодар» 25 августа в Москве сыграет с «Динамо», «Пари НН» в этот же день на выезде встретится с «Крыльями Советов».

Источник: Сайт Пари НН
Саша Илич
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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