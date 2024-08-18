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Агент Рахмановича: «Амар остается в «Крыльях», это железобетонно»

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Срджан Еремич, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Амар остается в «Крыльях», это железобетонно. Никто не ведет никаких переговоров с другими клубами. Рахманович сейчас травмирован, у него проблемы с голеностопом, будем надеяться, что поскорее вернется на поле. Точных сроков восстановления назвать не могу», — цитирует Еремича «РБ Спорт».

30-летний Рахманович выступает за российский клуб с 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. Полузащитник еще не играл за «Крылья Советов» в текущем сезоне из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
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Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
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18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
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19.08 17:30
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