Агент Рахмановича: «Амар остается в «Крыльях», это железобетонно»

Срджан Еремич, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Амар остается в «Крыльях», это железобетонно. Никто не ведет никаких переговоров с другими клубами. Рахманович сейчас травмирован, у него проблемы с голеностопом, будем надеяться, что поскорее вернется на поле. Точных сроков восстановления назвать не могу», — цитирует Еремича «РБ Спорт».

30-летний Рахманович выступает за российский клуб с 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. Полузащитник еще не играл за «Крылья Советов» в текущем сезоне из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.