Игроки «Спартака» прошли тестирование: у Бакаева выявлен коронавирус, Зобнин уже переболел

В четверг футболисты, тренерский штаб и члены персонала, задействованные в подготовке команды, прошли тестирование на COVID-19, результаты показали отклонения от нормы у двух футболистов «Спартака».

Коронавирусная инфекция выявлена у 23-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева. Сообщается, что хавбек остался в Москве и переносит болезнь дома. Анализы 26-летнего хавбека Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Игрок уже перенес инфекцию и в настоящий момент полностью здоров.

— Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции, — прокомментировал результаты тестирования игроков основного состава руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский. — Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал.

По истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов — отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета.

Это, в свою очередь, означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала. В понедельник запланировано еще одно углубленное медобследование команды, по итогам которого Зобнин сможет приступить к занятиям в общей группе.

— Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — пояснил Бутовский. — Сейчас футболист помещен на домашний карантин.

Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование. Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов в течение четырех дней.