Игроки «Спартака» искупали тренера по физподготовке в ледяной воде второй год подряд

«Спартак» в официальном Twitter опубликовал новый пост.

На видео игроки команды во главе с защитником Георгием Джикией опустили в бассейн с ледяной водой тренера по физподготовке Владимира Чепзановича. В прошлом году на сборах футболисты сделали то же самое.

«Спартак» проводит сборы в ОАЭ, где сыграет с действующим чемпионом Узбекистана «Пахтакором» (30 января), солигорским «Шахтером» (6 февраля) и «Ригой» (7 февраля).