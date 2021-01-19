Игроки «Спартака» искупали тренера по физподготовке в ледяной воде второй год подряд
10:25
«Спартак» в официальном Twitter опубликовал новый пост.
На видео игроки команды во главе с защитником Георгием Джикией опустили в бассейн с ледяной водой тренера по физподготовке Владимира Чепзановича. В прошлом году на сборах футболисты сделали то же самое.
«Спартак» проводит сборы в ОАЭ, где сыграет с действующим чемпионом Узбекистана «Пахтакором» (30 января), солигорским «Шахтером» (6 февраля) и «Ригой» (7 февраля).
Традиционное купание Владимира на сборах ? ? pic.twitter.com/QrygAVZJuJ— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 19, 2021
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