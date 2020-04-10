Игроки «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат. Договоренность между футболистами и клубом достигнута сегодня. Речь идет о снижении на сумму порядка 40 процентов. Футболисты также подписали бумаги о неразглашении информации.

В начале недели появилась информация, что руководство «Локомотива» в лице генерального директора Василия Кикнадзе не смогло договориться с футболистами о снижении зарплат на время приостановки чемпионата.

Отметим, что на то собрание не был приглашен тренерский штаб команды.

В четверг главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин в своей колонке для «СЭ» призвал не набрасываться на футболистов, если они не захотят идти на сокращение зарплаты.

«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина //

«Гильерме — не жлоб. Просто Кикнадзе надо опуститься с небес на землю!» //

На собрание, где обсуждались зарплаты игроков, не позвали тренеров. Рабинер — о новом скандале в «Локомотиве» //

Кикнадзе не может договориться с футболистами «Локо» о снижении зарплат. Это месть игроков?