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Игроки и тренеры «Крыльев Советов» доставили еду врачам

14:31
Игроки самарского клуба доставили еду врачам. Фото ФК «Крылья Советов»
Игроки самарского клуба доставили еду врачам. Фото ФК «Крылья Советов»
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Футболисты и часть тренерского штаба «Крыльев Советов» отправились в самарские городские больницы, где проходят лечение больные коронавирусом.

Тренеры Сергей Корниленко и Виктор Гаус, а также футболисты Владимир Полуяхтов и Егор Голенков доставили еду в Самарскую областную детскую инфекционную больницу.

По последним данным Worldometers на 3 мая, всего выявлен 3 502 592 случая заражения коронавирусом. Умерших — 245 076 человек, выздоровело — 1 128 879.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 3 мая всего зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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