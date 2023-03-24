Игроки «Факела» прослушали лекцию арбитра Москалева о футбольных правилах

Арбитр ФИФА Владимир Москалев провел лекцию о правилах игры для футболистов «Факела», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

На лекции обсуждались современные судейские трактовки различных спорных игровых эпизодов.

После 20 туров «Факел» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче команда Дмитрия Пятибратова на своем поле сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 2 апреля.