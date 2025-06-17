Игроки «Динамо» прошли медосмотр в рамках предсезонной подготовки

Футболисты московского «Динамо» прошли медицинское обследование, сообщает пресс-служба клуба.

«Проходим полный чек-ап в рамках предсезонной подготовки», — говорится в сообщении.

Ярослав Гладышев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

16 июня состоялась первая тренировка «Динамо» под руководством нового главного тренера команды Валерия Карпина. 56-летний специалист подписал трехлетний контракт с бело-голубыми. Он будет совмещать работу в клубе и сборной России.