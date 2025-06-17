Агент Сулейманова о переходе игрока в «Ростов»: «Все договоренности между клубами существуют»

Агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Ростов».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что «Ростов» и «Локомотив» договорились о переходе 25-летнего нападающего.

«На данный момент все договоренности между клубами и по личным условиям контракта игрока существуют. Но говорить, что переход состоялся — нельзя, так как не подписан трансферный контракт. Надеюсь, что в ближайшее время, может быть, сегодня, подписание состоится. Тогда мы сможем говорить о данном трансфере, как о свершившемся факте», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошедшем сезоне Сулейманов провел за «Локомотив» 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.