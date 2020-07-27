Игроки «Динамо» начали подготовку к новому сезону
Игроки «Динамо» собрались в Новогорске для подготовки к следующему сезону в понедельник, 27 июля. Команду ждут два недельных микроцикла, а также товарищеский матч.
«Динамо» сыграет в еврокубках впервые за пять лет. Последний раз команда выступала в Лиге Европы-2014/15, где дошла до 1/8 финала. Клуб должен был выступить и в следующем розыгрыше турнира, но был исключен в связи с нарушением финансового fair play.
Сегодня, спустя четыре дня рекордно короткого «межсезонья», динамовцы, в рамках подготовки к грядущему сезону, проходили традиционный углублённый медицинский осмотр в Международном центре охраны здоровья. К команде присоединились вернувшиеся из аренды Антон Терехов, Евгений Марков, Данил Липовой и Фёдор Черных. ? ? Александр Ярдошвили, главный врач команды: — Каждый игрок команды получил список с указанием специалистов, которых ему необходимо посетить. Этот перечень не отличается от того, что обычно выполняет команда при выходе из отпуска. Все необходимые доктора и тесты присутствуют: это и традиционный тредмил-тест, который бегут ребята до отказа, УЗИ сердца, брюшных органов, ЛОР, в общем все самые важные для медицинского штаба футбольного клуба показатели, которые позволяют судить о здоровье игроков. Приятно, что у ребят хорошее настроение. А вот как себя чувствуют их организмы мы полноценно узнаем только завтра, когда придут результаты всех исследований. ? Первая тренировка команды в новом сезоне уже завтра. До старта чемпионата осталось менее двух недель. ? #ДинамоМосква #твоякоманДа