Игроки «Динамо» начали подготовку к новому сезону

Игроки «Динамо» собрались в Новогорске для подготовки к следующему сезону в понедельник, 27 июля. Команду ждут два недельных микроцикла, а также товарищеский матч.

«Динамо» сыграет в еврокубках впервые за пять лет. Последний раз команда выступала в Лиге Европы-2014/15, где дошла до 1/8 финала. Клуб должен был выступить и в следующем розыгрыше турнира, но был исключен в связи с нарушением финансового fair play.