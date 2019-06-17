Игроки "Арсенала" вышли из отпуска и прошли плановое медицинское обследование

Футболисты "Арсенала" вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону, информирует пресс-служба клуба.

Летние сборы арсенальцев начались в Москве, где футболисты прошли плановое медицинское обследование в одной клиник. Игроков ждал традиционный набор процедур: электрокардиограмма, УЗИ, тредмил-тест и т.д. Тредмил-тест – исследование на беговой дорожке или на велотренажере, которое дает понять, как организм работает под максимальными нагрузками.

Первый этап подготовки "Арсенал" проведет в Туле на базе "Желдормаш". За это время запланировано два контрольных матча. 20 июня туляки встретятся с "Авангардом", а 23 июня примут "Луч" . Обе игры пройдут на Центральном стадионе "Арсенал". Болельщики смогут посетить эти встречи, вход будет свободным.

"Арсенал" в минувшем сезоне впервые получил путевку в Лигу Европы, туляки вступят в борьбу со 2-го квалификационного раунда.

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