Игрока «Сочи» Имбула обвиняют в краже автомобиля. Но не все так однозначно

Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула оказался в центре скандала: житель Тулузы по имени Морган Б. обвинил игрока в краже машины. Морган Б. утверждает, что купил автомобиль у игрока в июне 2018 года и подал на Имбула в суд за кражу. В ответ на это он получил иски по обвинению в шантаже и мошенничестве.

В 2018 году Имбула, выступавший за «Райо Вальекано», попал в аварию под Тулузой. За рулем Audi был его двоюродный брат. Другой участник ДТП скрылся с места происшествия, в полицию было решено не обращаться.

Автомобиль Имбула оказался сильно поврежденный, и его брат предложил связаться с «другом из Тулузы», который бы вывел их на механиков. Этот человек прибыл на меасто происшествия в компании с еще одним мужчиной, которым, по словам Имбула, был Морган Б.. Он объяснил футболисту, что руководит крупной фирмой и может помочь ему возместить ущерб без финансовых потерь.

Морган Б. предложил пригнать один из своих грузовиков, нанести Audi еще больший урон, а затем взять на себя ответственность за аварию, чтобы ущерб возместила его страховая компания. По словам Имбула, он согласился, не зная, что участвует в афере.

Несколько недель спустя он начал волноваться, не получив автомобиль обратно. В своем письме в полицию Имбула сообщил, что Морган Б. объяснял задержку из-за ареста: якобы страховщик вызвал полицейских, заподозрив аферу.

Морган Б. попросил Имбула выслать свидетельство о регистрации автомобиля и выдать емау свидетельство о продаже Audi, чтобы доказать, что он является владельцем.

В результате Морган Б. не выходил на связь, Имбула отследил автомобиль по геолокации и попросил брата забрать его. Брат имел на руках комплект ключей и увез автомобиль, позднее его задержала полиция.

Сам Морган Б. заявляет, что не проводил никаких махинаций и сам предложил Имбула купить у него поврежденную машину, за что якобы заплатил 30 тысяч евро.