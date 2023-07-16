Мостовой — о бразильцах в «Зените»: «Раздевалка уже не русская, а португалоговорящая»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался об игре с бразильцами.

«Клуб сделал выбор в эту сторону. Это дает результат, поэтому с этим нужно мириться. Комфортно ли? Нормально, в принципе. Хотя раздевалка уже не русская, а португалоговорящая (улыбается). Но я сам выбрал этот путь, пришел в «Зенит», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой также рассказал, понимает ли португальский язык.

«Да куда мне? Hola, quе tal? (Привет, как дела? — перевод с испанского). На этом все. Ну еще ругательства выучил», — добавил Мостовой.