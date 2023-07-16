Мостовой — о бразильцах в «Зените»: «Раздевалка уже не русская, а португалоговорящая»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался об игре с бразильцами.
«Клуб сделал выбор в эту сторону. Это дает результат, поэтому с этим нужно мириться. Комфортно ли? Нормально, в принципе. Хотя раздевалка уже не русская, а португалоговорящая (улыбается). Но я сам выбрал этот путь, пришел в «Зенит», — сказал Мостовой «СЭ».
Мостовой также рассказал, понимает ли португальский язык.
«Да куда мне? Hola, quе tal? (Привет, как дела? — перевод с испанского). На этом все. Ну еще ругательства выучил», — добавил Мостовой.
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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