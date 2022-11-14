Андрей Мостовой: «Сейчас невозможно, чтобы игроки «Зенита» выразили недовольство руководству клуба»

Андрей Мостовой заявил, что сейчас футболисты «Зенита» не могут выразить свое недовольство руководству клуба

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что сейчас футболисты питерского клуба не могут выразить свое недовольство руководству клуба.

— В недалеком прошлом игроки «Зенита» могли прийти к руководству и высказать свое недовольство. Сейчас это возможно?

— Думаю, нет. С этим есть проблемы. Я анализировал ситуацию. Были Анюков, Аршавин, Денисов, Кержаков. У них такая ситуация сложилась бы вряд ли (российские игроки получают мало игрового времени). Но было другое время, другие игроки. Сейчас невозможно, чтобы игроки «Зенита» пошли к руководству.