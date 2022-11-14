Экс главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов оценил перспективы красно-белых в борьбе за медали.

— Кто фаворит в борьбе за серебро?

— «Спартак».

— Аргументы?

— Игроки в хорошем функциональном состоянии. Понимают, что хочет тренер. Появилась командная химия. На каждый матч ребята выходят с огромным желанием победить. Они уже никого не боятся!

— Что еще бросается в глаза?

— «Спартак» играет в современный футбол. Быстрый, креативный. Никто не стоит на месте, все друг под друга подстраиваются. Стеночки, забегания. Фланговые защитники — Хлусевич и Денисов — успевают не только в обороне отрабатывать, но и участвуют в позиционных атаках. Где разницу делают такие мастера, как Промес, Соболев, Зиньковский.

— В зимнее трансферное окно какие позиции надо укрепить «Спартаку» в первую очередь?

— Нужен надежный центральный защитник взамен ушедшего Жиго, а в опорную зону — фундаментальный хавбек а-ля Барриос. Кроме того, не будем забывать, что Хлусевич правша, и левый фланг он сейчас закрывает вынужденно. Да и Денисову привычнее играть в центре поля, а не на правой бровке. У Абаскаля кадровых проблем хватает. Но он не жалуется, выкручивается как может, варьирует схемы. Умело скрывает спартаковские недостатки игровой идеей и отлаженными командными взаимодействиями.

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