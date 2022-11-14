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Булатов: «Спартак» — фаворит в борьбе за серебро»

Виктор Булатов назвал «Спартак» фаворитом за второе место в РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов оценил перспективы красно-белых в борьбе за медали.

— Кто фаворит в борьбе за серебро?

— «Спартак».

— Аргументы?

— Игроки в хорошем функциональном состоянии. Понимают, что хочет тренер. Появилась командная химия. На каждый матч ребята выходят с огромным желанием победить. Они уже никого не боятся!

— Что еще бросается в глаза?

— «Спартак» играет в современный футбол. Быстрый, креативный. Никто не стоит на месте, все друг под друга подстраиваются. Стеночки, забегания. Фланговые защитники — Хлусевич и Денисов — успевают не только в обороне отрабатывать, но и участвуют в позиционных атаках. Где разницу делают такие мастера, как Промес, Соболев, Зиньковский.

— В зимнее трансферное окно какие позиции надо укрепить «Спартаку» в первую очередь?

— Нужен надежный центральный защитник взамен ушедшего Жиго, а в опорную зону — фундаментальный хавбек а-ля Барриос. Кроме того, не будем забывать, что Хлусевич правша, и левый фланг он сейчас закрывает вынужденно. Да и Денисову привычнее играть в центре поля, а не на правой бровке. У Абаскаля кадровых проблем хватает. Но он не жалуется, выкручивается как может, варьирует схемы. Умело скрывает спартаковские недостатки игровой идеей и отлаженными командными взаимодействиями.

Полностью интервью Булатова «СЭ» читайте здесь

Виктор Булатов
ФК Спартак (Москва)
1
1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Факел

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