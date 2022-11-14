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Сегодня, 13:25

Булатов назвал слабые места в игре «Зенита»

Александр Кружков
Обозреватель
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Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов поделился мнением об игре «Зенита».

— «Зенит» — лучший в лиге по набранным очкам. А по игре?

— Тоже. Сегодня в России и по составу, и по уровню игры эта команда — номер один. Бразильцы во главе с Клаудиньо, Малкомом и Венделом за счет нестандартных действий способны взломать даже самую насыщенную оборону. Правда, когда максимально мотивированы. Если же с настроем проблемы, случаются осечки.

— Слабые места у «Зенита» есть?

— Оборона. Если говорить о центральной зоне, то Ловрен и Родригао в порядке, а вот надежного сменщика у них нет. Чистяков и Алип явно уступают им в классе. Как и Караваев — Дуглас Сантосу. Поэтому команда в основном атакует левым флангом, он гораздо острее, чем правый. Ну и забивной форвард не помешал бы. К Сергееву меньше претензий, а у Кассьерры-то за 14 матчей в РПЛ — 0 голов!

— Весной интрига в чемпионской гонке оживет?

— Едва ли. В РПЛ «Зенит» объективно сильнее всех. И проиграть может только сам себе. Но пока к этому нет никаких предпосылок.

Полностью интервью Булатова «СЭ» читайте здесь

Виктор Булатов
ФК Зенит
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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