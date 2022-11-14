Булатов назвал слабые места в игре «Зенита»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов поделился мнением об игре «Зенита».

— «Зенит» — лучший в лиге по набранным очкам. А по игре?

— Тоже. Сегодня в России и по составу, и по уровню игры эта команда — номер один. Бразильцы во главе с Клаудиньо, Малкомом и Венделом за счет нестандартных действий способны взломать даже самую насыщенную оборону. Правда, когда максимально мотивированы. Если же с настроем проблемы, случаются осечки.

— Слабые места у «Зенита» есть?

— Оборона. Если говорить о центральной зоне, то Ловрен и Родригао в порядке, а вот надежного сменщика у них нет. Чистяков и Алип явно уступают им в классе. Как и Караваев — Дуглас Сантосу. Поэтому команда в основном атакует левым флангом, он гораздо острее, чем правый. Ну и забивной форвард не помешал бы. К Сергееву меньше претензий, а у Кассьерры-то за 14 матчей в РПЛ — 0 голов!

— Весной интрига в чемпионской гонке оживет?

— Едва ли. В РПЛ «Зенит» объективно сильнее всех. И проиграть может только сам себе. Но пока к этому нет никаких предпосылок.

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