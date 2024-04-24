Игрок «Рубина» Безруков: «2:0 — это нелюбимый счет Капелло, поэтому было тяжело»

Игрок «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал победу над «Зенитом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Нам удалось обыграть «Зенит» за счет дисциплины, хорошей самоотдачи каждого человека, который был не только на поле, но и за его пределами, — сказал игрок «СЭ». — Выполнили тренерскую установку, поэтому получилось выиграть.

— Вы не только обыграли «Зенит» на выезде, но и не пропустили...

— Для нас это не стало большой неожиданностью, «Рубин» — организованная команда. Мы знаем свои плюсы и минусы, и одно из наших положительных качеств — оборона. У них не получилось забить, хотя были опасные подходы. На самом деле, после нашего первого гола стало легче играть. Понимали, что нужно уже дожимать до победы. А после второго гола стало еще проще. С другой стороны, это нелюбимый счет Фабио Капелло, поэтому было достаточно тяжело (Смеется.). В конце адреналин зашкаливал.

— Как Рахимов настраивал нас на матч?

— Он просто говорил, что у каждого спортсмена есть свое самолюбие, что каждый хочет одолеть такой клуб, как «Зенит». Еще Рахимов отмечал, что нас ничего не сковывает, поэтому мы должны получить удовольствие от этой игры.

— Получили удовольствие?

— Да, конечно! (Смеется.).

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. «Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.