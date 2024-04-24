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24 апреля, 23:56

Игрок «Рубина» Безруков: «2:0 — это нелюбимый счет Капелло, поэтому было тяжело»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Игрок «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал победу над «Зенитом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Нам удалось обыграть «Зенит» за счет дисциплины, хорошей самоотдачи каждого человека, который был не только на поле, но и за его пределами, — сказал игрок «СЭ». — Выполнили тренерскую установку, поэтому получилось выиграть.

— Вы не только обыграли «Зенит» на выезде, но и не пропустили...

— Для нас это не стало большой неожиданностью, «Рубин» — организованная команда. Мы знаем свои плюсы и минусы, и одно из наших положительных качеств — оборона. У них не получилось забить, хотя были опасные подходы. На самом деле, после нашего первого гола стало легче играть. Понимали, что нужно уже дожимать до победы. А после второго гола стало еще проще. С другой стороны, это нелюбимый счет Фабио Капелло, поэтому было достаточно тяжело (Смеется.). В конце адреналин зашкаливал.

— Как Рахимов настраивал нас на матч?

— Он просто говорил, что у каждого спортсмена есть свое самолюбие, что каждый хочет одолеть такой клуб, как «Зенит». Еще Рахимов отмечал, что нас ничего не сковывает, поэтому мы должны получить удовольствие от этой игры.

— Получили удовольствие?

— Да, конечно! (Смеется.).

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. «Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.

ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Ахмат – Сочи
 - : -
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Максим Глушенков

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 8
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Спартак

 6
И К Ж
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 21 1 3
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