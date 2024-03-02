Сперцян пропустит игру с «Ростовом» из-за перебора желтых карточек

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил предупреждение во втором тайме матча с «Рубином» в 19-м туре РПЛ.

Из-за перебора желтых карточек хавбек пропустит следующую игру с «Ростовом» в 20-м туре премьер-лиги. Встреча состоится 8 марта.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча РПЛ.