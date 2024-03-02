В «Оренбурге» заявили, что «Пюник» отказался от товарищеского матча из-за украинских игроков

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» назвал причину отмены товарищеского матча против «Пюника» во время сборов.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что ереванский клуб отказался проводить товарищеские встречи с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Химками» на сборе в Турции.

«Мне ничего неизвестно о компенсации от «Пюника», бумага в клуб отправлена. Но для меня ситуация ясна, есть договоренность, контракт и штраф в случае срыва матча. Из-за «Пюника» товарищеский матч не состоялся. Нам сказали, что в их составе есть украинцы, которые в последний день возбудились. Но ведь контракт на проведение товарищеского матча был подписан за месяц. Не ходите играть — не играйте», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» после 19-го тура занимает промежуточное 14-е место в чемпионате России, набрав 16 очков.