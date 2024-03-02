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2 марта, 17:56

В «Оренбурге» заявили, что «Пюник» отказался от товарищеского матча из-за украинских игроков

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» назвал причину отмены товарищеского матча против «Пюника» во время сборов.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что ереванский клуб отказался проводить товарищеские встречи с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Химками» на сборе в Турции.

«Мне ничего неизвестно о компенсации от «Пюника», бумага в клуб отправлена. Но для меня ситуация ясна, есть договоренность, контракт и штраф в случае срыва матча. Из-за «Пюника» товарищеский матч не состоялся. Нам сказали, что в их составе есть украинцы, которые в последний день возбудились. Но ведь контракт на проведение товарищеского матча был подписан за месяц. Не ходите играть — не играйте», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» после 19-го тура занимает промежуточное 14-е место в чемпионате России, набрав 16 очков.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропускает гол в&nbsp;добавленное время матча с &laquo;Оренбургом&raquo; (1:1). Как же штормит ЦСКА: кошмар Акинфеева, новый провал в концовке и антирекорд РПЛ по упущенным очкам

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
ФК Пюник
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

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И К Ж
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 15 1 3
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