Деограсия прокомментировал ничью «Оренбурга» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча против ЦСКА (1:1) в 19-м туре РПЛ.

ЦСКА открыл счет на 81-й минуте благодаря голу новичка Тамерлана Мусаева, но упустил победу в концовке – на 90+4-й минуте отличился защитник «Оренбурга» Матиас Перес.

«Игра была тяжелая. Понятно, что ЦСКА у себя дома – это серьезный и опасный соперник. Нашей задачей было не создавать пространство за спиной, выходить в контратаки. У нас были моменты, когда это получалось.

Что касается нашей обороны, команда отыграла очень хорошо. Нам забили после ошибки, но команда справилась, смогла отреагировать и сравнять счет. Хотелось бы сказать, что наша команда очень хорошо отыграла и поздравить ее с этим результатом», – сказал Деограсия на пресс-конференции.

ЦСКА набрал 29 очков и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 16 баллами располагается на 14-й позиции.

В следующем туре армейцы сыграют против «Крыльев Советов» (8 марта), а оренбуржцы встретятся с «Балтикой» (10-го числа).