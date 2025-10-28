Игрок «Динамо» Александров перенес операцию на крестообразной связке
Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Александров успешно перенес операцию на правом колене, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Нашему воспитаннику провели пластику передней крестообразной связки коленного сустава после повреждения, которое он получил в матче за «двойку». Желаем Диме скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении бело-голубых.
В этом сезоне 19-летний Александров провел шесть матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах. 5 октября он сыграл за «Динамо-2» во второй лиге.
Александров дебютировал в составе главной команды бело-голубых в 2024 году.
Источник: https://t.me/fcdynamo/36815
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|2
|2
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|
3
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|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
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|2
|0
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|
5
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|2
|0
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|6
|
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|2
|0
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|
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|
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|
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|0
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|
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|2
|
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|3
|0
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|2
|
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|Акрон
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|14.08
|17:00
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|1 : 1
|15.08
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|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
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|15.08
|20:45
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|- : -
|16.08
|14:30
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Краснодар
|3
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Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
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Ахмат
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|1
|0
|
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Оренбург
|1
|0
|0
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