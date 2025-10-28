Друг Мостового Гракун рассказал, как спас футболиста от похищения
Друг полузащитника «Зенита» Андрея Мостового хоккеист Александр Гракун рассказал «СЭ» подробности неудавшегося похищения футболиста.
— Вышли из «Азбуки Вкуса», попрощались, поворачиваюсь и на Андрея бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться. Мы вместе отбежали назад, они походили вокруг крикнули пару фраз с угрозами и скрылись.
— Обсуждали эту историю с Андреем после?
— Конечно, мы были в шоке, не спали всю ночь. Мы с Андреем друзья, так что поступил так, как должен был поступить друг, — сказал Гракун «СЭ».
Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.
