28 октября 2025, 20:21

Друг Мостового Гракун рассказал, как спас футболиста от похищения

Микеле Антонов
Корреспондент

Друг полузащитника «Зенита» Андрея Мостового хоккеист Александр Гракун рассказал «СЭ» подробности неудавшегося похищения футболиста.

— Вышли из «Азбуки Вкуса», попрощались, поворачиваюсь и на Андрея бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться. Мы вместе отбежали назад, они походили вокруг крикнули пару фраз с угрозами и скрылись.

— Обсуждали эту историю с Андреем после?

— Конечно, мы были в шоке, не спали всю ночь. Мы с Андреем друзья, так что поступил так, как должен был поступить друг, — сказал Гракун «СЭ».

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.

Андрей Мостовой.Андрей Мостовой — о попытке похищения: «До матча с «Динамо» никто ничего не знал»

«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 52-19 65
2
 Краснодар 29 19 6 4 57-23 63
3
 Локомотив 29 14 11 4 53-36 53
4
 Спартак 29 15 6 8 47-39 51
5
 ЦСКА 29 14 6 9 41-32 48
6
 Балтика 29 11 13 5 37-19 46
7
 Рубин 29 11 9 9 27-28 42
8
 Динамо 29 11 9 9 49-39 42
9
 Ахмат 29 9 9 11 34-38 36
10
 Ростов 29 8 9 12 25-31 33
11
 Оренбург 29 7 8 14 29-41 29
12
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-49 29
13
 Акрон 29 6 9 14 34-49 27
14
 Динамо Мх 29 5 10 14 19-37 25
15
 Пари НН 29 6 4 19 24-48 22
16
 Сочи 29 6 3 20 28-59 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит - : -
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург - : -
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон - : -
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив - : -
17.05 18:00 Рубин – Пари НН - : -
17.05 18:00 Балтика – Динамо - : -
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак - : -
17.05 18:00 Сочи – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 25 1 5
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 27 1 3
Вся статистика

