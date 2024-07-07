Игрок ЦСКА Келлвен рассказал, кто в команде помогает ему учить русский язык
Защитник ЦСКА Келлвен рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка.
— Как у вас обстоят дела с коммуникацией, с изучением русского языка?
— Я английский стал учить. Конечно, знание английского тоже облегчает коммуникацию. Но некоторые слова, которые мои партнеры говорят ежедневно, я уже понимаю. Это облегчает процесс коммуникации, и таким образом каждый день что-то новое ты узнаешь, а словарный запас увеличивается.
— То есть весь футбольный лексикон на русском выучили, да?
— Весь-весь, вокабуляра еще, наверное, нет. Но с каждым днем я узнаю все больше и больше. Молодые ребята, мои партнеры по команде меня учат, и я, собственно, улучшаю свои знания.
— Кто главный учитель?
— Матвей Лукин и Кирилл Глебов, меня постоянно обучают, я их очень люблю и они взяли шефство надо мной, у меня с ними отличное взаимопонимание, — сказал Келлвен после матча с «Партизаном» (3:0) в Братском кубке.
Келлвен перешел в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» в сентябре прошлого года за 4,5 миллионов евро. В сезоне-2023/24 бразилец провел 31 матч за армейцев, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.
Константин Передерий
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
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4
|Локомотив
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|0
|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
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14
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -