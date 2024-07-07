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7 июля, 23:22

Защитник ЦСКА Келлвен: «Нам по силам остановить «Зенит» в следующем сезоне»

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Защитник ЦСКА Келлвен оценил проведение Братского кубка, а также поделился ожиданиями от следующего сезона.

В заключительном матче турнира армейцы разгромили «Партизан» (3:0). Келлвен забил один из мячей.

— Поделись своими впечатлениями о турнире? Что понравилось, что нет?

— Команда очень хорошо играет. Мы больше владели мячом, мы больше контролировали мяч. Сегодня первый тайм, может быть, нам не так понравился, но во втором тайме мы существенно прибавили и смогли победить в матче. То есть работа проводится очень хорошая, мы прекрасно понимаем все, что просит от нас главный тренер, и мы от игры к игре будем прибавлять и прогрессировать.

— Что скажете по поводу подготовки команды к сезону?

— Мы готовы к сезону. С каждой игрой будем прибавлять, набирать кондиции. Взаимопонимание будет улучшаться. Физический аспект тоже, кондиции будут улучшаться. На данный момент мы уже очень хорошо готовы. И мы постараемся провести замечательный сезон.

— «Зенит» в летнее трансферное окно приобретает сильных футболистов. Как вы считаете, ЦСКА сможет остановить «Зенит» в этом сезоне?

— В прошлом сезоне мы показали, что нам это по силам. Понятно, что в их обойме замечательные игроки, у них очень сильная команда, но наша команда тоже очень сильная. Мне кажется, команда прибавляет. Новая работа для нас. Она требует определенного времени. Понятно, что с каждой игрой будут выявляться какие-то моменты, детали, которые нам надо будет исправлять. Но понятно, что мы подойдем с начала чемпионата в оптимальных кондициях, — сказал Келлвен после окончания матча с «Партизаном».

Сезон-2024/25 в РПЛ начнется 20 июля. В первом туре армейцы встретятся с «Ростовом» в гостях.

Константин Передерий

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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