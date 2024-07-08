Баринов рассказал, что отказался от перехода во французский «Метц»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что продолжит карьеру в московском клубе. Игрок отклонил предложение «Метца».
«Мое ближайшее будущее связано с Баковкой, у нас же тут сборы. (Улыбается.) Я спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются «Метц» и «Алавес». Чуть позже руководство «Локомотива» подтвердило мне интерес от этих клубов — они даже направляли официальные бумаги. «Мецу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в лигу 2 — наверное, я достоин большего», — приводит слова Баринова Sport24.
9 июня сообщалось, что 27-летним россиянином также инетересуются турецкие клубы, а «Локомотив» готов рассмотреть вопрос о продаже игрока.
В сезоне-2023/24 Баринов провел за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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