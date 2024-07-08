Баринов рассказал, что отказался от перехода во французский «Метц»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что продолжит карьеру в московском клубе. Игрок отклонил предложение «Метца».

«Мое ближайшее будущее связано с Баковкой, у нас же тут сборы. (Улыбается.) Я спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются «Метц» и «Алавес». Чуть позже руководство «Локомотива» подтвердило мне интерес от этих клубов — они даже направляли официальные бумаги. «Мецу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в лигу 2 — наверное, я достоин большего», — приводит слова Баринова Sport24.

9 июня сообщалось, что 27-летним россиянином также инетересуются турецкие клубы, а «Локомотив» готов рассмотреть вопрос о продаже игрока.

В сезоне-2023/24 Баринов провел за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.