"Играть чистое время, ровно 90 минут". Газзаев предлагает изменить правила в футболе

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампред Комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" выдвинул идею – что еще следует изменить в футболе, помимо введения системы ВАР.

– В чемпионате России скоро будет введена система ВАР. Как вы к ней относитесь?

– Неоднозначно. С одной стороны, это действительно информативно, полезно, и вроде бы позволяет принимать безошибочные решения. Однако в игре появляется чересчур много остановок, сбивается темп и ритм игры, теряется нерв и эмоциональный тонус, что влияет и на настроение трибун. Я смотрю матчи Кубка Америки – иногда количество остановок просто за гранью, едва ли не каждые 10 минут пауза на две-три минуты. Это удар по зрелищности. И судейские скандалы все равно никуда не делись, например, Месси выражал недовольство судьями после поражения от Бразилии, несмотря на наличие ВАР.

Мое мнение таково: систему ВАР надо совершенствовать, ликвидировав эти бесконечные долгие остановки игры. Не нужно, чтобы главный арбитр всякий раз бегал к телевизору – бригада судей должна передавать ему информацию и решение по средствам связи, что называется, онлайн. Если профессионалы сидят у экрана и смотрят повторы, они же способны оперативно принять объективное решение (к примеру, "чистейший пенальти" или "пенальти не было").

Кстати, поскольку футбол двигается в сторону реформ и изменений правил игры, я считаю, что необходимо внести еще одну важную поправку вслед за появлением ВАР.

– Что именно вы предлагаете поменять?

– Считаю, что в футболе нужно играть чистое время. Как в хоккее, американском футболе или баскетболе. Во время пауз следует останавливать секундомер. И проводить матч ровно 90 минут. Не 92, не 95, не 97, а 90 и ни секундой дольше. А что происходит сейчас? Сколько лет играю и тренирую, никогда не мог понять – почему арбитр добавляет, условно, 5 минут, а не 4 или 6. Он же не замеряет время всех остановок. Откуда берется эта цифра? Много случаев, когда команды пропускали в добавленное время, и возникал вопрос – а почему матч не завершился раньше. Или наоборот, команда не успела забить нужный гол и недовольна тем, что арбитр добавил мало.

С введением чистого времени всем спорам был бы положен конец. Все остановки, связанные с заменами, травмами, просмотром видеоповторов, выбеганием фанатов, вынесением предупреждений и удалений, стычками игроков, никак не отражались бы на игровом времени.

Матч должен длиться 90 минут! В большинстве видов спорта используют чистое время уже много лет. Не понимаю, почему футбол должен оставаться исключением. (Дмитрий Симонов)