Игорь Смольников: "Здорово, что "Зенит" завершил сбор победой"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников после матча "Фонбет Кубока Матч Премьер" против "Ростова" (5:0) отметил, что команда хотела завершить сбор победой.

- Здорово. что завершили сбор победой. Готовились так же, как и к предыдущим играм, - заявил Смольников в интервью клубной пресс-службе "Зенита". - Может быть, сегодня были посвежее и злее, потому что были два поражение. Это нас не устраивало. Несмотря на то, что это товарищеская игра, мы хотели победить. Приложили максимум усилий. Показали все, на что способны сегодня.

Мы здесь находились не для того, чтобы выиграть первые матчи, а чтобы подготовиться хорошо. Не стоит обращать внимание на товарищеские матчи вообще никогда. Каждая команда готовится по-своему. Ничего страшного, что проиграли два матча. Главное то, что сегодня выиграли и поедем в хорошем настроении домой.