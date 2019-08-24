Игорь Симутенков: «Зенит» сыграл ниже своих способностей»
18:54
Исполняющий обязанности главного тренер «Зенита» Игорь Симутенков оценил результат матча 7-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1).
— Мы не берегли силы. Знали, что нас ждет трудная игра. Готовились как к очередному сложному матчу, - цитирует тренера официальный сайт «Зенита».
— Какое ваше видение эпизода на последних минутах?
— Пока тяжело сказать. Видел его только со скамейки.
— В чем главная причина поражения?
— «Зенит» сыграл ниже своих способностей.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-08-24-igor-simutenkov-sygrali-nizhe-svoikh-vozmozhnostey.htm
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