Игорь Симутенков: «Зенит» сыграл ниже своих способностей»

Исполняющий обязанности главного тренер «Зенита» Игорь Симутенков оценил результат матча 7-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1).

— Мы не берегли силы. Знали, что нас ждет трудная игра. Готовились как к очередному сложному матчу, - цитирует тренера официальный сайт «Зенита».

— Какое ваше видение эпизода на последних минутах?

— Пока тяжело сказать. Видел его только со скамейки.

— В чем главная причина поражения?

— «Зенит» сыграл ниже своих способностей.