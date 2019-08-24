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Игорь Симутенков: «Зенит» сыграл ниже своих способностей»

18:54
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Исполняющий обязанности главного тренер «Зенита» Игорь Симутенков оценил результат матча 7-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1).

— Мы не берегли силы. Знали, что нас ждет трудная игра. Готовились как к очередному сложному матчу, - цитирует тренера официальный сайт «Зенита».

— Какое ваше видение эпизода на последних минутах?

— Пока тяжело сказать. Видел его только со скамейки.

— В чем главная причина поражения?

— «Зенит» сыграл ниже своих способностей.

Уфа — Зенит

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-08-24-igor-simutenkov-sygrali-nizhe-svoikh-vozmozhnostey.htm

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