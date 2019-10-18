Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказал мнение о предстоящем матче 13-го тура российской премьер-лиги «Локомотивом».

— У «Локо» проблемы с составом? Мы их состав узнали только сейчас, буквально несколько минут назад, — заявил Шалимов в эфире «Матч Премьер». — «Локомотив» — одна из самых боевых, если не самая боевая команда России. Когда травмы получили оба Миранчука, они продолжали играть так же агрессивно и без них. Их команда знает как играть, у них есть определенный стиль.

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