10 мая, 20:10

Семшов: «Хочу, чтобы нашим тренерам больше доверяли, а мы даем шансы таким, как Абаскаль, Слишкович, Деограсия»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» высказался о недоверии клубов РПЛ к отечественным тренерам.

«Хочу, чтобы нашим тренерам больше доверяли. Мы даем шансы тренировать клубы РПЛ таким специалистам, как Абаскаль, Слишкович, Деограсия и Артига, а чем наши хуже? У этих тренеров тоже нет опыта, но им доверяют. А у наших смотрят на какой-то опыт, но его же без работы не наберешься», — сказал Семшов «СЭ».

Последним местом работы Семшова была «Чайка», в которой специалист работал с декабря 2022 года по декабрь 2023.

Игорь Семшов
РПЛ
  • spartsmen

    Слишковича на хрена приплёл?

    10.05.2025

  • Nord fox

    Ну два собственно ответа на этот спич . 1- Какой клуб у нас в РПЛ любитель нонеймов напомнить ? 2- А кого брать из наших ? Мостового ?:rofl:

    10.05.2025

  • Saypin

    Так наши то - днище, или бегунки из команды в команду

    10.05.2025

  • andy1962

    все это идет с самого верха. Причина - неверие в силы нашего народа. Путин ведь сказал как-то - в СССР только галоши делали, чтобы в Африке по песку ходить.

    10.05.2025

  • Forward-72

    Я бы вообще запретил иностранцев, только СНГ и для футболистов тоже

    10.05.2025

    ЦСКА — «Краснодар»: команды не забили голов в первом тайме

    ЦСКА — «Краснодар»: команды не забили голов в первом тайме
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

