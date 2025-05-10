Семшов: «Хочу, чтобы нашим тренерам больше доверяли, а мы даем шансы таким, как Абаскаль, Слишкович, Деограсия»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» высказался о недоверии клубов РПЛ к отечественным тренерам.

«Хочу, чтобы нашим тренерам больше доверяли. Мы даем шансы тренировать клубы РПЛ таким специалистам, как Абаскаль, Слишкович, Деограсия и Артига, а чем наши хуже? У этих тренеров тоже нет опыта, но им доверяют. А у наших смотрят на какой-то опыт, но его же без работы не наберешься», — сказал Семшов «СЭ».

Последним местом работы Семшова была «Чайка», в которой специалист работал с декабря 2022 года по декабрь 2023.