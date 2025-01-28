Семшов: «Зениту» кровь из носа нужно брать правого защитника»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об усилении «Зенита».

«Зениту» кровь из носа нужно брать правого защитника, потому что это проблемная позиция после травмы Караваева. Никого на эту позицию нет, кроме Мантуана. Может быть, нужен игрок даже не обязательно с российским паспортом. Главное — найти квалифицированного футболиста», — сказал Семшов «СЭ».

29-летнему Караваеву диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Караваев получил повреждение в ходе тренировочного сбора в Катаре. Ожидается, что футболист сможет восстановиться примерно за семь месяцев.

В текущем сезоне защитник провел 18 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.