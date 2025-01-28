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Юран: «Если будет предложение из РПЛ, то я готов возглавить команду»

Даниил Аршавский
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Российский тренер Сергей Юран назвал своим приоритетом работу с клубами РПЛ.

«Если предложение будет из РПЛ, то готов возглавить команду. Я уже проработал достаточно времени в первом дивизионе, и если команда без задач, то рассматривать предложение не буду. Даже какая бы ни была финансовая составляющая, зарплата. Потому что для меня в приоритете цели и задачи команды», — цитирует Юрана ТАСС.

Последним клубом 55-летнего специалиста был «Пари НН», команду которого он возглавлял с весны 2023 года до 28 апреля 2024 года. Руководство нижегородского клуба отправило Юрана в отставку после 6-го кряду поражения в сезоне-2023/24 в РПЛ.

Источник: ТАСС
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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