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Игнатьев: «Локомотив» способен на большее, чем «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Спартаком» в 10-м туре чемпионата России.

«Обе команды ставят высокие задачи в чемпионате, имеют одни из лучших составов в лиге. Хотелось бы увидеть искрометный футбол. Для меня не важно, кто победит, но думаю, что «Локомотив». Все очень органично выстроено у них. Они зададут приоритет в этой встрече. Ждем эту вывеску. Хотелось бы, чтобы и народ пришел, и команды показали все, на что способны. «Локомотив» способен на большее, чем «Спартак», который многое может, но только выстраивает свою игру», — цитирует Legalbet Игнатьева.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 28 сентября, в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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