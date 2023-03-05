Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после поражения в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1) рассказал о состоянии новичка команды Владимира Писарского.

«У Писарского была травма. Две замены в предыдущих играх были из-за травмы. Ему хорошо доставалось, с ним играли очень плотно. Он практически не тренировался все эти дни. Мы его ставили на ногу буквально к игре. Здесь совсем был короткий отрезок, 4 дня. Мы не рискнули из-за здоровья. Плюс в трех энергозатратных матчах понимали, что нам нужна ротация. Да, мы сделали 4 замены, некоторые из них вынужденные. Но в концовке нам сил не хватило. Так бывает», — заявил Осинькин на пресс-конференции.

Писарский перешел в самарский клуб в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне он забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах РПЛ.