Осинькин — о поражении от «Динамо»: «Наши ошибки развернули игру, отдали инициативу»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.
— Четыре дня назад здесь были, другое настроение было после игры. Если анализировать сегодняшний матч, то был хороший первый тайм. Может, до второго отмененного гола мы играли в хороший футбол, было преимущество. Этот отрезок времени должны выходить не только с игровым преимущественном, но и по счету. Наши ошибки развернули игру, отдали инициативу. Эти глупые ошибки, которые позволили соперники провести несколько атак в конце первого тайма, начали психологически давить и на нас тоже. Во втором тайме «Динамо» было активнее. Как минимум контроль мяча и в переходных фазах мы играли нехорошо. При таком давлении могли и должны были лучше выходить в атаку, создавать моменты, но не получилось. Причины разные. В том числе, что некоторые футболисты много сыграли и не могли держать свой уровень игры во втором тайме. В позиционной обороне мы допускали определенные ошибки, связанные с переходом в атаку. Мы не были активны, чтобы сразу отжать игру от своих ворот. Будем учиться, нам нужны были очки. Но «Динамо» — хорошая команда. Мы по праву эти очки разделили пополам в трех играх.
— Когда отменяют один гол, другой. Это бьет по психологии игроков?
— Действительно, такие моменты немного давят на игроков. Здесь где-нибудь, пересмотрев повторы, понимание более четкое. На поле же кажется, что забили честные голы. Очень тонкие моменты. Конечно, футболистам показалось, что все могло быть по-другому. Но это часть игры. Психологические ситуации на поле бывают разные. Умение реагировать на эти ситуации — часть игры, профессионализма и мастерства.
— Какие были особенности к подготовке матча и установка, учитывая, что уже играли с ними до этого?
— Слишком все напряженно сейчас было, много теории, футбола. Поймите, что матч, который бывает в первом сезоне, к нему бывает подготовка еще длиннее, чем в обычной ситуации. Еще в Турции начали тактические вещи тренировать. В тактическом плане много не работали, провели всего лишь одну теорию. Если мы сыграли так в первом тайме, то все было правильно с нашей стороны, а вот реакция на то, когда мы начали терять инициативу и физически и эмоционально стало нас не хватать, это другой вопрос. Его невозможно решить в кабинете перед телевизором, показывая футболисту, куда бежать. Тут все гораздо сложнее.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2