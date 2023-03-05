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Осинькин — о поражении от «Динамо»: «Наши ошибки развернули игру, отдали инициативу»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.

— Четыре дня назад здесь были, другое настроение было после игры. Если анализировать сегодняшний матч, то был хороший первый тайм. Может, до второго отмененного гола мы играли в хороший футбол, было преимущество. Этот отрезок времени должны выходить не только с игровым преимущественном, но и по счету. Наши ошибки развернули игру, отдали инициативу. Эти глупые ошибки, которые позволили соперники провести несколько атак в конце первого тайма, начали психологически давить и на нас тоже. Во втором тайме «Динамо» было активнее. Как минимум контроль мяча и в переходных фазах мы играли нехорошо. При таком давлении могли и должны были лучше выходить в атаку, создавать моменты, но не получилось. Причины разные. В том числе, что некоторые футболисты много сыграли и не могли держать свой уровень игры во втором тайме. В позиционной обороне мы допускали определенные ошибки, связанные с переходом в атаку. Мы не были активны, чтобы сразу отжать игру от своих ворот. Будем учиться, нам нужны были очки. Но «Динамо» — хорошая команда. Мы по праву эти очки разделили пополам в трех играх.

— Когда отменяют один гол, другой. Это бьет по психологии игроков?

— Действительно, такие моменты немного давят на игроков. Здесь где-нибудь, пересмотрев повторы, понимание более четкое. На поле же кажется, что забили честные голы. Очень тонкие моменты. Конечно, футболистам показалось, что все могло быть по-другому. Но это часть игры. Психологические ситуации на поле бывают разные. Умение реагировать на эти ситуации — часть игры, профессионализма и мастерства.

— Какие были особенности к подготовке матча и установка, учитывая, что уже играли с ними до этого?

— Слишком все напряженно сейчас было, много теории, футбола. Поймите, что матч, который бывает в первом сезоне, к нему бывает подготовка еще длиннее, чем в обычной ситуации. Еще в Турции начали тактические вещи тренировать. В тактическом плане много не работали, провели всего лишь одну теорию. Если мы сыграли так в первом тайме, то все было правильно с нашей стороны, а вот реакция на то, когда мы начали терять инициативу и физически и эмоционально стало нас не хватать, это другой вопрос. Его невозможно решить в кабинете перед телевизором, показывая футболисту, куда бежать. Тут все гораздо сложнее.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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