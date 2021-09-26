Защитник «Ахмата» Виталий Лысцов открыл счет в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он отличился на 36-й минуте.

Он получил мяч и нанес удар с дальней дистанции. Это было лучшее решение — мяч влетел под перекладину ворот Сергея Песьякова.