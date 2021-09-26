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«Ростов» — «Ахмат»: Песьяков пропустил гол после дальнего удара

17:09
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Защитник «Ахмата» Виталий Лысцов открыл счет в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он отличился на 36-й минуте.

Он получил мяч и нанес удар с дальней дистанции. Это было лучшее решение — мяч влетел под перекладину ворот Сергея Песьякова.

Ростов — Ахмат

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр