«Ростов» — «Ахмат»: Песьяков пропустил гол после дальнего удара
17:09
Защитник «Ахмата» Виталий Лысцов открыл счет в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он отличился на 36-й минуте.
Он получил мяч и нанес удар с дальней дистанции. Это было лучшее решение — мяч влетел под перекладину ворот Сергея Песьякова.
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